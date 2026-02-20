Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.02.2026 16:50:00
Apple-Klage gegen YouTuber Jon Prosser: Kooperation statt Widerstand
Nach Apples Klage gegen YouTuber Jon Prosser und Michael R. zeigen sich beide kooperativ. Es geht um gestohlene Geschäftsgeheimnisse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
