Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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24.07.2026 11:27:00
Apple korrigiert Anleitung zum Umgang mit verschlüsseltem HFS+
Ab macOS 28 können Macs eine Variante des traditionellen Dateiformats nicht mehr lesen. Apple machte nun neue Angaben dazu, was Nutzer vorab tun sollten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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