Apple lässt umstrittene Parler-App wieder in den App Store

NEW YORK (Dow Jones)--Apple will die umstrittene Social-Media App Parler wieder in den eigenen App Store aufnehmen. Dieses teilte der Konzern in einem Brief an US-Abgeordnete mit. Eine überarbeitete Version der Parler-App mit verbesserter Inhalts-Moderierung werde zur Freigabe an Apple-User zugelassen, teilte das Unternehmen in einem Brief an die beiden republikanischen Abgeordneten Mike Lee aus Utah und Ken Buck aus Colorado mit. Buck postete den Brief auf Twitter und Lees Büro bestätigte ihn. Apple wollte dazu nicht Stellung nehmen, Parler reagierte nicht unmittelbar auf Anfragen zu einer Stellungnahme.

Apple hatte Parler im Januar mit Verweis auf beanstandbare Inhalte aus seinem App Store entfernt. In dem Brief stand Apple zu seiner Entscheidung. Mehrere Beiträge auf Parler seien rassistisch gewesen und hätten Religionen verunglimpft, Nazi-Ideologie propagiert und zu Gewalt aufgerufen. Seit Januar habe Apple "substantielle Gespräche" mit Parler geführt, und der App-Hersteller habe Veränderungen bei seiner Plattform und seinen Richtlinien zur Inhaltskontrolle vorgeschlagen, so Apple.

"Das App Review Team hat Parler am 14. April 2021 darüber informiert, dass seine vorgeschlagene aktualisierte App für die Wiederaufnahme in den App Store genehmigt wird", heißt es in dem Schreiben. Der Brief, der nicht erklärt, welche Änderungen Parler vorgenommen hat, kam als Antwort auf eine Anfrage von Lee und Buck vergangenen Monat an Apple.

Nach dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar beendeten Apple und andere große Tech-Unternehmen schnell die Verbindungen zu Parler, das einigen in den Sturm involvierten Personen ein Forum für die Diskussion ihrer Pläne gegeben hatte.

Amazon.com Inc. hat Parler von seinen Web-Hosting-Diensten suspendiert. Google hat Parler ebenfalls aus seinem App-Store entfernt. Als Reaktion auf die Kritik teilte Parler mit, es habe in den Wochen vor dem Sturm auf das Kapitol Dutzende von Beispielen für gewalttätige Inhalte an das FBI weitergeleitet.

Parler ist nach wie vor nicht im Google Play Store zu finden. Ein Google-Sprecher sagte, Parler könnte im Google Play Store verfügbar sein, sobald eine App eingereicht wird, die Googles Richtlinien entspricht.

Ein Parler-Sprecher hatte jüngst mitgeteilt, dass das Unternehmen eine Rückkehr in den Google Play Store nicht aktiv versuche, da die App auch auf anderen Wegen zugänglich sei. Parler bietet auf seiner Website Anleitungen, wie man die App ohne den offiziellen App-Store auf Android-Geräten installieren kann.

Apple hatte einen früheren Versuch Parlers auf Zutritt zum App Store abgelehnt.

April 20, 2021 06:14 ET (10:14 GMT)