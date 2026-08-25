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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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25.08.2026 20:31:01

Apple Launches Mac Studio Featuring New Chips Built for AI Workloads. Here’s What Apple’s Capital-Light AI Strategy Means for Investors.

Apple (NASDAQ:AAPL) is retrofitting the newest version of its Mac Studio with chips specifically designed for better artificial intelligence performance.In a press release today, Apple announced that the latest version of its Mac Studio will feature the new M5 Max and M5 Ultra chips, "delivering a monumental leap in AI performance and even faster graphics for the most demanding pro workflows, all in its signature compact design that lives right on a user's desk."Here's what Apple's capital-light AI strategy means for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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