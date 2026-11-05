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05.11.2026 06:31:28
Apple legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Apple hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 2,94 CAD gegenüber 2,55 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 160,26 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 141,11 Milliarden CAD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 12,46 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Apple 10,43 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 664,45 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 581,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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