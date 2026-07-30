Apple liefert Zahlen: Umsatz und Gewinn wachsen stärker als erwartet - Aktie fällt dennoch

Mit Spannung waren die Zahlen des Techriesen Apple erwartet worden. Anleger reagieren prompt auf die vorgelegte Quartalsbilanz.

Apple hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mehr verdient. Das EPS kletterte von 1,57 US-Dollar je Aktie auf 2,02 US-Dollar je Aktie. Damit konnte der iPhone-Hersteller die Markterwartungen, die im Vorfeld bei einem Ergebnis von 1,89 US-Dollar je Aktie gelegen hatten, schlagen.

Der Umsatz zog daneben von 94,07 Milliarden US-Dollar auf 109,4 Milliarden US-Dollar an, hier hatten Experten im Vorfeld Erlöse von 109,04 Milliarden US-Dollar erwartet. Ein Wert, den Apple leicht übertreffen konnte.

Die Apple-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,6 Prozent tiefer bei 324,76 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at