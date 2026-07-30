Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Techriese mit Bilanz
|
30.07.2026 22:38:11
Apple liefert Zahlen: Umsatz und Gewinn wachsen stärker als erwartet - Aktie fällt dennoch
Apple hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mehr verdient. Das EPS kletterte von 1,57 US-Dollar je Aktie auf 2,02 US-Dollar je Aktie. Damit konnte der iPhone-Hersteller die Markterwartungen, die im Vorfeld bei einem Ergebnis von 1,89 US-Dollar je Aktie gelegen hatten, schlagen.
Der Umsatz zog daneben von 94,07 Milliarden US-Dollar auf 109,4 Milliarden US-Dollar an, hier hatten Experten im Vorfeld Erlöse von 109,04 Milliarden US-Dollar erwartet. Ein Wert, den Apple leicht übertreffen konnte.
Die Apple-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,6 Prozent tiefer bei 324,76 US-Dollar.
Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at
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