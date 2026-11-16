Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.11.2026 08:00:36
Apple MacBook Pro M6 review: probably the last of its generation
Spec bump adds power to exceptionally long battery life in base-model Pro laptop, but is overshadowed by a new design
Apple’s base-model MacBook Pro gets a solid speed bump, offering most of the features from its top-level siblings but in a design that has just been superseded and may soon be phased out.
It is the starting model in Apple’s popular MacBook Pro line, but that doesn’t make it cheap. Costing from £1,999 (€2,299/$1,999/A$3,199) it is £300 or equivalent more than its predecessor as RAMageddon continues to jack up prices. It is, at least, £500 cheaper than the other new MacBook Pros.
Screen: 14.2in mini LED (3024x1964; 254 ppi) ProMotion (120Hz)
Processor: Apple M6
RAM: 16, 24 or 32GB
Storage: 1, 2 or 4TB SSD
Operating system: macOS 26.4 Tahoe
Camera: 12MP Centre Stage
Connectivity: wifi 7, Bluetooth 6, Thread, 3x Thunderbolt 4/USB 4, HDMI 2.1, SDXC, headphones
Dimensions: 221.2 x 312.6 x 15.5mm
Weight: 1.55kgContinue reading...
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Nachrichten zu Apple Inc.
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16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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16:01
|Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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16:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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16.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|318,65
|-0,48%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
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