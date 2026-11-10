Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.11.2026 08:00:31
Apple MacBook Pro review: lighter, thinner and a stunning OLED touchscreen
Redesigned flagship laptop has a fantastic display, killer performance and the first touchscreen on a Mac, but comes with a serious price tag
Apple’s MacBook Pro has been redesigned for the first time in five years, getting slightly slimmer, significantly lighter and adding a fantastic new OLED display with the first touchscreen on a Mac.
The new MacBook Pro with PROLED XDR display comes in two sizes, 14in and 16in, but rather than replacing the standard MacBook Pro they sit alongside them as an even more expensive option. The OLED machines start at £2,899 (€3,299/$2,899/A$4,599) – a £400 or equivalent upgrade on the matching spec LCD models – serious prices for serious work machines, not helped by significant cost increases driven by RAMageddon.Continue reading...
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20:03
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20:03
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
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20:03
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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18:01
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:01
|Pluszeichen in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
18:01
|NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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16:59
|Trump schlägt Apples Tim Cook als nächsten Nvidia-Chef vor (dpa-AFX)
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16:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|322,10
|0,42%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
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