Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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10.11.2026 08:00:31

Apple MacBook Pro review: lighter, thinner and a stunning OLED touchscreen

Redesigned flagship laptop has a fantastic display, killer performance and the first touchscreen on a Mac, but comes with a serious price tag

Apple’s MacBook Pro has been redesigned for the first time in five years, getting slightly slimmer, significantly lighter and adding a fantastic new OLED display with the first touchscreen on a Mac.

The new MacBook Pro with PROLED XDR display comes in two sizes, 14in and 16in, but rather than replacing the standard MacBook Pro they sit alongside them as an even more expensive option. The OLED machines start at £2,899 (€3,299/$2,899/A$4,599) – a £400 or equivalent upgrade on the matching spec LCD models – serious prices for serious work machines, not helped by significant cost increases driven by RAMageddon.

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