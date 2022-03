Apple macht iPhone SE 5G-fähig und bringt neuen Mac heraus

New York/Berlin (Reuters) - Apple wertet sein günstigstes iPhone-Modell auf.

Am Dienstag gab der US-Konzern auf einer Online-Veranstaltung am Firmensitz in Cupertino bekannt, ab 18. März ein neues iPhone SE auf den Markt zu bringen. Das neue Gerät soll 5G-fähig sein, über eine bessere Batterielaufzeit und ein neues Kamerasystem verfügen. Das könne Nutzer dazu bringen, ihre älteren 4G-Modelle auszutauschen, sagte Analyst Neil Shah vom Marktbeobachter Counterpoint Research. Aktuell nutzten iPhone-Kunden ihre Smartphones länger als zweieinhalb Jahre.

Firmenchef Tim Cook sprach von einem tollen Preis-Leistungsverhältnis angesichts des ab 519 Euro erhältlichen neuen iPhone SE. Apple, das mit dem iPhone erst das Smartphone-Zeitalter eingeläutet hat, macht mehr als die Hälfte seines Umsatzes mit den verschiedenen Modellen des Alleskönner-Geräts.

Inzwischen haben alle großen Smartphone-Anbieter 5G-Geräte im Angebot. US-Mobilfunker wie AT&T, Verizon Communications und T-Mobile, aber auch ihre asiatischen und europäischen Wettbewerber haben ihre Netzkapazitäten und -geschwindigkeiten deutlich ausgebaut und wollen ihre Kunden nun dazu bewegen, teurere 5G-Datentarife zu wählen.

Apple ist der nach Marktkapitalisierung weltgrößte Technologiekonzern, der bisher vergleichsweise gut durch die Chipkrise marschiert. Entgegen der Erwartungen stellte Apple einige weitere Neuerungen vor. Dazu gehörten ein neues - nun ebenfalls 5G-fähiges - iPad Air mit besserer Front-Kamera, ein deutlich schnellerer M1 Ultra betitelter Chip sowie ein neuer Mac-Desktop-Computer namens Mac Studio und ein darauf zugeschnittener 27 Zoll großer Bildschirm mit 5K-Auflösung, die sich vor allem an den Bedürfnissen von Kreativen orientieren.

Zugleich baut der Silicon-Valley-Konzern, der immer stärker auch auf Dienstleistungen wie sein Fernseh-, Musik- und Cloudangebot setzt, sein Sportportfolio aus und zeigt künftig auf Apple TV+ US-Baseballspiele. Inzwischen kommt Apple weltweit für seine Abodienste auf 785 Millionen Zahlkunden.