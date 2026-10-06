Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.10.2026 11:00:00
Apple macht Screenshots für iPhone Duo künftig zur Pflicht
Entwickler können Updates für Apples erstes Foldable einreichen. Xcode 27.1 ist als Release Candidate da, ab 2027 sind Screenshots Pflicht.
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Nachrichten zu Apple Inc.
|
05.10.26
|KI-Agenten bekommen bei Apple nicht mehr freie Hand - Aktie im Blick (dpa-AFX)
|
05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.10.26
|Apple prüft KI-Server mit eigenen Chips - Aktie im Fokus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.10.26
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
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01.10.26
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
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|Apple Inc.
|297,05
|0,34%
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