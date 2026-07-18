Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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18.07.2026 11:53:00
Apple mal kurz wieder wertvollstes Unternehmen der Welt
Nvidia war dank KI-Chips ein Jahr lang das wertvollste Unternehmen. Doch Apple holte zuletzt stark auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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17.07.26
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