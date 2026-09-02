Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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02.09.2026 17:02:00

Apple-Manager Maestri: Ex-CFO hat kaum mehr etwas zu tun

Oft machen Manager bei Apple nach ihrem Hauptamt in kleinerer Rolle weiter. Luca Maestri gibt nun seine letzte Manager-Position ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Apple Inc. 278,80 -0,54% Apple Inc.

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