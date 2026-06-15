Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.06.2026 11:48:00
Apple Maps: UI-Umbau und neue Funktionen in iOS 27, macOS 27 und Co.
Apple hat im Rahmen seiner neuen Betriebssysteme auch an der Kartenanwendung geschraubt. Das gilt nicht nur für die Oberfläche, sondern auch für Funktionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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