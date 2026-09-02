Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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02.09.2026 02:36:24

Apple Maps changes Lake Ontario to Lake America, joining Google

The move follows an order by President Donald Trump as part of Washington's trade spat with Canada.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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