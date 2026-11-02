Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
03.11.2026 00:53:00
Apple meldet dank iPhone-Geschäft neue Rekordzahlen
Die Erwartungen wurden noch übertroffen: Apple hat im vergangenen Quartal seinen Umsatz auf 114,5 Milliarden Dollar gesteigert, vor allem dank Smartphones. Mit seinem Ausblick enttäuscht der Konzern allerdings.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 580,00
|-0,69%
|Apple Inc.
|293,40
|-2,93%