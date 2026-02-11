Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
|
11.02.2026 09:59:00
Apple-Mobilfunkchips: Berichte über Ärger mit 5G+ Gaming der Telekom
C1 und C1X stecken im iPhone 16e und iPhone Air. Telekom-Kunden haben damit unter Umständen ein Problem, melden Betroffene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
