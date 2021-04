Apple Music enthüllt Bezahlung für gestreamte Musiktitel - Aktie leichter

Dies geht aus einem Brief an die Künstler her, in den das Wall Street Journal Einblick hatte. Der Brief soll am Freitag auf dem Apple -Music-Künstler-Dashboard veröffentlicht werden.

Apple zahlt damit etwa doppelt soviel wie das was Spotify - der weltweit größte Musik-Streaming-Dienst - den Inhabern der Musikrechte pro Stream zahlt. Spotify zahlt im Schnitt etwa ein Drittel Cent bis einen halben Cent pro Stream, obwohl seine größere Nutzerbasis viel mehr Streams generiert. Die Zahlungen von Apple stammen aus den monatlichen Abonnementeinnahmen.

Künstler leiden seit Beginn der Pandemie unter dem Verlust von Konzert- und Tournee-Einnahmen. Musiker, Manager und Anwälte fordern höhere Auszahlungen aus dem Musik-Streaming, das im letzten Jahr schnell gewachsen ist. Viele Fans haben sich der Forderung angeschlossen.

