Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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31.10.2026 06:17:46
Apple overtakes Nvidia to become world’s most valuable company
Friday’s sell-off comes as a number of major technology companies disappoint with their resultsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
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30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
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|20.10.26
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|14.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 780,00
|0,77%
|Apple Inc.
|308,80
|-1,59%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
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