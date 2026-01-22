Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT116183

22.01.2026 10:27:22

Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide

After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs

Analysen zu Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 18 920,00 0,58% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Samsung ADRs 1 604,00 -1,84% Samsung ADRs
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting 111 300,00 0,82% Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
Samsung GDRS 2 210,00 -0,45% Samsung GDRS

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

