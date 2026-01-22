Apple Aktie
ISIN: ARDEUT116183
|
22.01.2026 13:56:24
Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Analysen zu Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|18 920,00
|0,58%
|Samsung ADRs
|1 604,00
|-1,84%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|111 300,00
|0,82%
|Samsung GDRS
|2 210,00
|-0,45%
