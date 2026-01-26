Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
26.01.2026 06:55:20
Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Apple Inc.
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
20.01.26
|Apple-Aktie im Sinkflug: Chancen oder Risiken vor der Zahlenvorlage? (finanzen.at)
20.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
15.01.26
|Goldman Sachs-Aktie im Plus: Milliardengewinn dank Ausstieg aus Apple-Card-Geschäft (dpa-AFX)
15.01.26
|ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert (dpa-AFX)
15.01.26
|Apple sits out AI arms race to play kingmaker between Google and OpenAI (Financial Times)
14.01.26
|Apple-Aktie fällt: Nutzerdaten werden nicht fürs KI-Training genutzt (dpa-AFX)
14.01.26
|Erste Schätzungen: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|209,65
|0,00%
|Samsung
|152 100,00
|-0,13%
