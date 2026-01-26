Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

26.01.2026 13:19:20

Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide

After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 211,65 0,95% Apple Inc.
Samsung 152 100,00 -0,13% Samsung

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt macht Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

