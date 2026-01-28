Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
28.01.2026 10:43:19
Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:32
|Apple buys Israeli start-up Q.AI as it races Meta and Google on AI devices (Financial Times)
|
18:02
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag (finanzen.at)
|
18:01
|Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16:04
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)