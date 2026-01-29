Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
29.01.2026 10:32:51
Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
28.01.26
|Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Samsung rides the chip slipstream — but that’s not as good as leading the pack (Financial Times)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Samsung verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.01.26
|Samsung verdient operativ so viel wie nie zuvor - Aktie nach Rekord letztlich tiefer (dpa-AFX)
|
08.01.26
|ROUNDUP: Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nie (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Samsung forecasts record profit and signals sustained AI boom (Financial Times)
|
05.01.26
|Samsung-Aktie mit Rekordhoch: Smarte Geräte und Micro-RGB-Fernseher im Fokus (dpa-AFX)
|
02.01.26
|Rekordserie hält an: Samsung-Aktie steigt weiter (dpa-AFX)