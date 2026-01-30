Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
30.01.2026 17:15:20
Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Apple trotz Rekordquartal erst spät im Plus - Chip-Engpässe (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Apple fallen trotz Rekordquartal - Probleme mit Chip-Engpässen (dpa-AFX)
|
30.01.26
|ROUNDUP 3: Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.01.26
|MARKT USA/Wall Street von Geld- und Geopolitik belastet (Dow Jones)