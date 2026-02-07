Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
07.02.2026 14:55:20
Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
After 14 years behind Samsung, Apple is back on top in global smartphone sales, just as Chinese rivals step up the pressure. Foldables and advanced AI are the new battleground in the fight for the next billion users.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Apple Inc.
|
07.02.26
|‘Hermès orange’ iPhone sparks Apple comeback in China (Financial Times)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|235,70
|0,53%
|Samsung
|159 300,00
|-5,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.