Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.11.2026 10:14:04
Apple pays US$3.3 billion in Singapore income tax for FY2026, benefiting from lower taxes
The city-state’s tax rates and incentives reduces the tech giant’s tax expense by US$5.5 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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