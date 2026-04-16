ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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16.04.2026 20:42:34
Apple Products Now Contain 30% Recycled Materials. Their Packaging Boasts Zero Plastic
Apple's 2025 Environmental Report shows the company has made significant progress toward its 2030 climate goals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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