Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
01.05.2026 02:16:00
Apple-Quartalszahlen: Wieder Rekorde, doch Speicherkrise schlägt durch
Apple machte im ersten Quartal fast 30 Milliarden US-Dollar Gewinn. Das Wachstum war in allen geografischen Regionen zweistellig. Doch bleibt das so?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|MÄRKTE USA/Wall Street mit neuen Rekorden - Apple überzeugt (Dow Jones)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Apple kratzen am Rekordhoch - Jefferies warnt vor Margendruck (dpa-AFX)
|
01.05.26
|ROUNDUP 3/Apple: Deutlich höhere Kosten für Speicherchips - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
01.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)