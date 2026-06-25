Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
25.06.2026 16:58:48
Apple Raises Prices on Macs and iPads Amid the A.I. Boom
The tech giant cited the soaring costs of memory and storage chips as it increased prices more than $200 on some devices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
25.06.26
|Apple increases MacBook and iPad prices by 20% (Financial Times)
|
25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
25.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
25.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.06.26
|ROUNDUP: Apple erhöht Preise für iPads und MacBooks (dpa-AFX)