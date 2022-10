Apple releases first betas of iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, and watchOS 9.2

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MarketWatch"

Just one day after the release of iOS 16.1, Apple is restarting the beta testing process yet again. The company has now released the first betas of iOS 16.2 and iPadOS 16.2 to developers, as well... #watchos92 #ios162 #iphone #ios161 #apple #ipados #macos131 #ipados162