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09.09.2026 22:55:01

Apple Releases the iPhone 18 Pro Lineup and the Foldable iPhone Duo. Do These New Products Signal a Golden Age of Product Innovation Under CEO John Ternus?

The consumer tech giant Apple (NASDAQ:AAPL) has a new CEO, and Apple's flagship product, the iPhone, has a new look.

At a widely anticipated product launch event on Sept. 9 at Apple's headquarters in Cupertino, California, the company introduced several new products, including the iPhone 18 Pro and a new foldable smartphone called the iPhone Duo.

It's the first major product release under new CEO John Ternus, who formally began his tenure on Sept. 1. The event was an opportunity for Ternus to introduce himself to the world.

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