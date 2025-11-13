Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
13.11.2025 23:19:38
Apple reopens iconic Ginza store to thousands of excited customers
Apple celebrated the grand reopening of Apple Ginza on Friday, September 26, in Tokyo’s vibrant Ginza district.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Nvidia supplier Foxconn signals sustained data centre boom (Financial Times)
|
11.11.25
|Apple-Aktie dennoch im Plus: iPhone Air-Start offenbar verzögert (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
11.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Iconic Holdings Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|20 220,00
|-0,35%
|Apple Inc.
|234,70
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.