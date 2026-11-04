Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
04.11.2026 05:38:01
Apple Says It Will Keep Paying More for Memory Chips After December. That's Good News for Micron Stock.
Shares of memory chipmaker Micron Technology (NASDAQ:MU) dropped around 6% on Nov. 2. The slide came the same day shares of Japanese flash memory maker Kioxia Holdings (OTC:KXIAY) sank around 16% in Tokyo.
Kioxia, which posted results on Oct. 30, expects its revenue to rise only about 1% sequentially in the December quarter. And this comes right after a 40% surge from the June quarter to the September quarter.
Then, after the market closed on Nov. 2, Apple (NASDAQ:AAPL) sent a very different message. On its earnings call, the iPhone maker said it expects the prices it pays for memory to keep rising into next year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 660,00
|-1,07%
|Apple Inc.
|310,60
|-0,26%
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,13
|-3,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.