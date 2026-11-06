Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.11.2026 00:15:09
Apple Says There Are Now 100,000 Apps Built for the iPhone Duo
The new 4:3 inner screen doesn’t play nicely with every app, but here’s some that work so far.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Apple Inc.
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06:00
|Apple saves $2.7bn in taxes by booking profits in Singapore (Financial Times)
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 900,00
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|Apple Inc.
|307,60
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.