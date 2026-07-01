Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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02.07.2026 00:28:15
Apple seeks to buy Chinese-made memory chips with lobbying push
Both CXMT and YMTC are on US Defense Department list of entities believed to support Beijing’s militaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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