Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.11.2026 12:05:00
Apple seems to be building its own AI agent. This could be bad news for Meta’s Muse.
Shares in Apple climbed in premarket trading after the company posted a number of job openings seeking engineers to help build an agentic artificial-intelligence system.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite-Börsianer ergreifen die Flucht (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Agent Inc. Registered Shs
|650,00
|0,00%
|Apple Inc.
|311,10
|-2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.