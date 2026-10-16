Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.10.2026 17:21:03
Apple set for UK legal fight over iPhone tap-to-pay rules
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