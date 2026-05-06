Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.05.2026 03:59:13
Apple settles lawsuit over late Siri AI features for US$250 million
The firm denies any fault in the settlement, which still awaits approval from a judgeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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