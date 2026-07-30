Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
30.07.2026 22:31:38
Apple shares tumble as AI build-out hits supply chains and growth
Smartphone revenue rose more than a fifth as rivals struggleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Amazon zündet nächstes Kursfeuerwerk - Apple sackt ab (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Apple liefert Zahlen: Umsatz und Gewinn wachsen stärker als erwartet - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
|
31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)