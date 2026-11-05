Apple: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apple lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 157,48 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 122,89 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 171 696,08 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 136 128,33 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 647,21 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 423,18 ARS je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 690 213,10 Milliarden ARS gegenüber 472 143,94 Milliarden ARS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at