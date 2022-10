Apple soll eigenes iPhone-Ladegerät in der EU abschaffen

Von Kim Mackrael

BRÜSSEL (Dow Jones)--Apple muss sich in Europa von seinem iPhone-Ladegerät verabschieden. Das EU-Parlament hat sich für einen einheitlichen Standard für das Aufladen von Smartphones und anderen tragbaren elektronischen Geräten ausgesprochen. Damit wird der Verkauf neuer Produkte, die das Apple-eigene Lightning-Ladekabel verwenden, faktisch untersagt.

Das Europäische Parlament stimmte am Dienstag für die neuen Regeln, die darauf abzielen, Unternehmen, die tragbare elektronische Geräte in der EU verkaufen, dazu zu zwingen, sicherzustellen, dass sie mit einem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet sind, einer Technologie, die üblicherweise in neuen Laptops und Android -Smartphones verwendet wird.

Ziel ist es, einen einheitlichen Standard zu schaffen, der es ermöglicht, ein und dasselbe Kabel zum Aufladen aller tragbaren elektronischen Geräte zu verwenden.

Einige Apple-Geräte sind mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet, aber die neuen iPhones verwenden ausschließlich Lightning-Ladeanschlüsse. Apple reagierte am Dienstag nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme. Als der EU-Vorschlag im vergangenen Jahr auf den Tisch kam, lehnte Apple ihn als innovationsschädlich ab.

