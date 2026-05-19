Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.05.2026 10:57:00
Apple Solo Loop: Ältere Textilarmbänder für Watch können ausleiern
Ältere Armbänder, die Apple für 100 Euro verkauft hat, behalten ihre Form teilweise nicht. Bei neueren Varianten scheint das Problem gelöst zu sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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