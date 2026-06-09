CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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09.06.2026 07:56:45
Apple Spent Billions Chasing A Self-Driving Car, Then Walked Away—Waymo Now Bought The Test Site For $220 Million
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