Apple: Starke Umsatz- und Gewinnentwicklung schiebt Apple-Aktie nachbörslich an

Einmal mehr kann Apple auf ein Umsatz- und Ergebniswachstum im abgelaufenen Geschäftsquartal zurückblicken. Beim Ergebnis je Aktie ging es im zweiten Jahresviertel 2021 von 0,638 US-Dollar auf 1,40 US-Dollar nach oben. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen, die sich im Vorfeld auf 0,982 US-Dollar je Anteilsschein belaufen hatten.

Beim Umsatz erzielte Apple ebenfalls ein kräftiges Plus, die Erlöse stiegen auf 89,6 Milliarden US-Dollar, nachdem vor Jahresfrist Erlöse von 58,31 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Analysten zuvor einen Umsatz von 76,71 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

An der US-Techbörse NASDAQ geht es für die Apple-Aktie nachbörslich um 3,83 Prozent auf 138,61 US-Dollar nach oben



Redaktion finanzen.at