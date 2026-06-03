Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Innovationszentrum
|
03.06.2026 14:26:00
Apple stärkt Präsenz in Deutschland: Entwicklerzentrum in Berlin - Aktien leichter
Der Standort im Stadtbezirk Mitte soll in diesem Jahr öffnen, wie der iPhone-Konzern ankündigte. Es wird das fünfte Apple Developer Center nach Bengaluru, Shanghai, Singapur und dem Konzernsitz Cupertino.
In den Zentren veranstaltet Apple unter anderem Workshops für Programmierer und will ihnen Entwicklerwerkzeuge für Plattformen des Konzerns näherbringen. Apple ist darauf angewiesen, dass die Apps nahtlos quer über verschiedene Geräte des Konzerns wie iPhones, Mac-Computer und iPad-Tablets funktionieren. Zudem ist Apple in einem Betriebssystem-Wettstreit mit der bei Google entwickelten Android-Plattform.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise mit einem moderaten Minus von 0,26 Prozent bei 314,38 US-Dollar.
/so/DP/men
CUPERTINO/BERLIN (dpa-AFX)
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Bildquelle: Andrey Bayda / Shutterstock.com
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