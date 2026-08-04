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Problematische INhalte 04.08.2026 17:09:00

Apple stellt Telegram nach kurzer Sperre wieder bereit - Aktie freundlich

Apple stellt Telegram nach kurzer Sperre wieder bereit - Aktie freundlich

Apple hat die Telegram-App wegen beanstandeter Inhalte kurzzeitig aus dem App Store entfernt. Inzwischen wurde die App wieder zugelassen.

Apple hat die App des Messaging-Dienstes Telegram wegen Verbreitung von Kinderpornografie für kurze Zeit aus der Download-Plattform für seine iPhones entfernt. Die App wurde dem Konzern zufolge wieder zugelassen, nachdem Telegram die Inhalte entfernt und den Nutzer, der sie verbreitet hatte, von der Plattform verbannte.

Apple entfernt Telegram-App vorübergehend

In den vergangenen Jahren gab es verschiedene Kontroversen um Telegram. So wurde Gründer Pawel Durow 2024 in Frankreich wegen des Vorwurfs festgenommen, dass Telegram nicht ausreichend gegen den Missbrauch durch Kriminelle vorgehe. Die Behörden in Australien starteten ein Verfahren gegen Telegram wegen Vorwürfen, dass der Messaging-Dienst extremistische Beiträge nicht entdeckt und entfernt habe.

Telegram spielt wichtige Rolle im Ukraine-Konflikt

Telegram spielt zugleich eine wichtige Rolle unter anderem im Ukraine-Konflikt, weil beide Seiten über den Dienst Informationen zum Verlauf des russischen Angriffskrieges veröffentlichen. In Russland wurde Durow vergangene Woche auf eine Terroristen-Liste gesetzt.

Ein Hintergrund waren Behauptungen, dass Telegram von ukrainischen Geheimdiensten genutzt werde, um Kontakt zu Russen anzubahnen. Telegram ist in Russland zwar blockiert, aber kann über verschlüsselte VPN-Verbindungen genutzt werden, die den Aufenthaltsort der Nutzer verschleiern.

Apple-Aktie im Fokus

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise 0,96 Prozent fester bei 306,35 US-Dollar.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

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Bildquelle: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com,View Apart / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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