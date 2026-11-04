Apple stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Apple veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,85 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,47 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,48 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Apple ein EPS von 7,46 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 478,83 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Apple 416,16 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at