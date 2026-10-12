JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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12.10.2026 17:05:20

Apple Stock Climbs as JPMorgan Lifts Target, BofA Reiterates Buy

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25.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 27 200,00 -1,09% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 306,85 0,44% Apple Inc.
Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 21 930,00 1,57% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp. 48,57 -0,53% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,78 0,00% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,92 0,05% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,17 -0,22% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,42 -0,30% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 196,75 0,48% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,62 0,05% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 35 920,00 0,56% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 301,25 0,50% JPMorgan Chase & Co.

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