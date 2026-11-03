Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.11.2026 18:48:55
Apple Stock Fell After a Record iPhone Quarter. Here’s the Margin Problem Investors Shouldn’t Ignore.
Apple (NASDAQ:AAPL) just delivered the biggest September quarter in its history, with revenue jumping 12% to $114.5 billion. Its iPhone business performed even better, and earnings per share topped Wall Street's expectations.
So why did Apple stock fall about 2% on Tuesday?
The answer has less to do with how many iPhones Apple is selling and more to do with how much money it's making on each one. Rising memory chip prices are putting pressure on Apple's profit margins, and management doesn't expect relief anytime soon.
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